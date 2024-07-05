11/06/2024 09:21

《基金觀點》景順：歐洲央行減息推動環球寬鬆周期開始

《環富通基金頻道11日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表關於歐洲央行減息的觀點。他指，今年初春，瑞典央行及瑞士央行減息，打響了環球進入新貨幣政策周期的頭炮。在此之後，本周歐洲央行及加拿大央行下調了政策利率。本輪周期現階段的特點是，一方面具有抗通脹動力，另一方面增長改善，故而更利好市場。毫無疑問，許多經濟體的通脹雖然仍高於目標水平，但已經從高位下滑，而且歐元區等地的通脹已降至足以令歐洲央行減息的水平。值得注意的是，歐洲央行通往中期通脹目標的路徑愈趨清晰。儘管本周的歐洲貨幣政策轉向不太可能影響聯儲局的未來利率路徑，但肯定會釋出放寬政策的訊號，特別是對新興市場及亞太區。



*歐央行年內或再減息2次，增長及通脹預測更值得關注*



本周，歐洲央行開啟了減息周期，將存款利率從4.0%下調至3.75%。這並非激進減息周期的開端，在今年餘下時間裏，或許僅會再減息2次。下次減息不大可能於9月份之前發生。雖然市場可能把焦點放在了減息本身，但歐洲央行公布的最新增長及通脹預測更值得關注。

2025年核心通脹率及整體通脹率預測平均為2.2%，分別高於此前預測的2.1%及2.0%。增長方面，歐洲央行目前預計今年國內生產總值將增長0.9%，高於之前預測的0.6%。政策聲明中的措辭略偏鷹派，歐洲央行表示「不會預先承諾特定的利率路徑」，這正是德國國債孳息率反彈的原因。預計歐洲央行希望借此釋出今年不太可能全速減息的訊號。



*若勞動力市場出現疲弱跡象，聯儲局很可能啟動減息*



由於勞動力狀況依然強勁，美國的抗通脹路徑較為緩慢且更為複雜。由於聯儲局通脹避險情緒彌漫，美國就業水平是決定人們何時可以預期減息的關鍵。雖然聯儲局可能需要見到通脹連續數月確實回落才減息，但一旦勞動力市場出現疲弱跡象，聯儲局很可能就啟動減息。

雖然本周標誌著環球寬鬆周期的開始，聯儲局很可能會在今年稍後開始放寬，但最大的問題在於，利率的新常態會是怎樣。雖然通往此新周期的路徑最近愈趨清晰，但仍難以想像會回到疫情前水平。環球經濟增長、通脹及利率皆逐步回復正常，但回復到甚麼水平仍有待觀察。(wa)