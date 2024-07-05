11/06/2024 17:05

《神州經脈》5月新能源車出口降4%，飛天茅台價急跌，人民幣貶

《神州經脈》滬深股市今日（11日）在白酒、資源、航運等板塊集體告跌下，尤其是A股股王茅台急跌，帶動滬綜指一度錄得超過1%跌幅，盤中低見3013.86點，不知不覺間市場又要開始保衛三千，午後滬指跌幅稍作修復，全日收跌0.76%，報3028.05點。深市方面，創業板股王寧德時代在假期因素結束後繼續恐慌下挫，不過在半導體、軟件、互聯網等科技板塊大幅領漲，深成指午後倒升收場，升0.07%，創業板指同揚0.35%。兩市全日成交7029億元（人民幣．下同），仍屬較低水平，較端午節假期前最後交易日（7日）還要減少1.9%。

上周五美國公布的非農就業數據大幅向好，美聯儲局降息時間點預計推遲到12月，美元指數和美債收益率大幅回升，人民幣外部壓力大增。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早開盤後大跌逾百點，雖然盤中有國有大行出手「維穩」，但跌幅略為收窄後又再擴大，最終收報7.2541，較上個交易日4時30分收盤價跌115點子，創去年11月14日以來近七個月新低，全日在7.2502至7.2545之間波動。人民幣兌一美元中間價報7.1135，較上個交易日跌29點子，創1月19日以來近五個月新低，與市場預測偏離擴大至近1600點，上個交易日報7.1106。



*今日新聞精選*



1. 外交部發言人林劍宣布，國務院總理李強將於6月13日至20日對新西蘭、澳洲和馬來西亞進行正式訪問。訪澳期間，李強總理將同澳洲總理舉行第九輪中澳總理年度會晤。稍早前澳洲政府在聲明中表示，李強將前往阿德萊德、坎培拉和珀斯進行為期四天的訪問。有分析預計，李強此訪或為中國進口澳洲活龍蝦解禁提供契機，作為雙方恢復友好貿易關係的訊號。



2. 土耳其宣布將對進口自中國的汽車加徵40%關稅，每輛車額外關稅最低為7000美元，7月7日生效。土耳其去年就曾提高中國電動汽車關稅，以支持該國國產電動汽車。另外，土耳其所在的歐盟預計本周將宣布上調中國電動汽車關稅，最高或達30%，摩根士丹利預測中國車企利潤可能因此減半。此外，吉利旗下睿藍汽車海外事業部總經理鄧曉丹近日談及考察歐洲市場經歷時指出，中國電動汽車在歐洲各大港口堆積嚴重，汽車出口需要防範歐美市場風險，車企也要長遠規劃、謹慎布局，如果應對不當，很可能「去年賺錢，今年賺錢，明年把之前賺的錢全賠進去」。



3. 乘聯會公布，5月全國乘用車市場零售171萬輛，同比下降1.9%，環比增長11.4%。今年以來累計零售807.3萬輛，同比增長5.7%。5月乘用車出口（含整車與CKD）37.8萬輛，同比增長23%，環比下降9%；5月新能源車市場零售80.4萬輛，同比增長38.5%，環比增長18.7%。5月新能源車出口9.4萬輛，同比下降4%，環比下降18.8%。從月度國內零售份額看，新勢力份額16.3%，小米汽車等品牌拉動新勢力份額同比增長3.5個百分點；特斯拉份額6.4%，同比下降0.5個點。新能源車出口量方面，比亞迪以37499輛領先。



4. 七國集團（G7）峰會本周四至周六在意大利舉行，據報此次峰會的非公開會議重點討論中俄貿易於俄烏戰爭的影響，甚至可能發表公開聲明，嚴厲警告規模較小的中資銀行不要協助俄羅斯逃避西方制裁。中國外交部發言人林劍表示，中方已經多次就有關問題闡明立場。中方從不接受任何非法單邊制裁，中俄之間的正常經貿合作不受任何第三方的破壞干擾，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的合法權益。



5. 據報貴州茅台因黃牛發起集體拒收或開發票，以抵抗電商平台出貨規則對黃牛的壓榨，導致飛天系列全線急跌，2023-2024年原箱每瓶價格跌5元至10元，2024年散瓶價格下跌40元，有部分生肖酒價格更暴跌100至200元，目前茅台酒（53度、500ml）批價已跌至每瓶2445元，顯著低於2500元心理關口。貴州茅台股價全日跌3.1%，報1569元，創今年1月以來新低。有內媒記者以投資者身份從貴州茅台獲悉，公司稱已注意到股價波動，會實時關注茅台酒市場批價持續下跌的情況。



6. 中指研究院表示，剛過去的端午節假期（6月8日至10日）是5月樓市新政後第一個小長假，雖然多數城市售樓處到訪量較高，但成交仍低於去年假期。數據顯示，今年端午假期期間30個代表城市新房日均銷售面積約16萬平方米，較2023年假期下降約16%，較2019年假期下降約51%，但較今年五一假期增長超六成。二手房方面，重點11城中多數城市二手房成交套數較去年端午假期出現增長，其中上海、深圳日均成交套數分別達458套、24套，分別較2023年增長158%、192%。北京未跟進樓市新政，二手房成交量較去年端午假期下降13%。



7. 據文旅部數據中心測算，今年端午節假期（6月8日至10日）全國國內旅遊出遊合計1.1億人次，按年增長6.3%；國內遊客出遊總花費403.5億元，按年增長8.1%。另外，國家移民管理局通報，今年端午節期間全國邊檢機關共計保障575.2萬人次中外人員出入境，日均191.7萬人次，較去年同期增長45.1%，單日出入境通關最高峰出現在6月8日，達197.6萬人次。



8. 據《財新》報道，央企中遠海運集團將重獲秘魯錢凱港項目的獨家經營權。秘魯總統迪娜．博魯阿爾特於當地時間6月5日簽署了《國家港口系統法》修正案和《沿海運輸法》，規定國家港務局有權向私營公司授予獨家經營權。該修正案已於6月8日生效，意味中遠海運獲錢凱港獨家經營權的行政事宜迅速依法解決。博魯阿爾特又提到，錢凱港將於今年11月投入運營，每年將產生相當於45億美元的經濟和社會效益，相當於國家GDP的1.8%，並創造8550個直接就業機會。(sl)