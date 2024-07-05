11/06/2024 16:50

《行業數據》5月中國新能源車出口跌4%，比亞迪出口量領先

《經濟通通訊社11日專訊》乘聯會公布，2024年5月，中國新能源車出口9.4萬輛，同比下降4%，環比下降18.8%，佔乘用車出口的24.8%，較2023年同期下降6.8個百分點。其中，純電動佔新能源出口的78%，A0+A00級純電動出口佔自主新能源出口的61%。

5月廠商出口方面，前十位企業依次分別為：比亞迪37499輛、特斯拉中國17358輛、奇瑞汽車7198輛、上汽乘用車6487輛、長城汽車2905輛、哪吒汽車2764輛、吉利汽車2501輛、東風本田2492輛、上汽通用五菱2293輛、小鵬汽車1578輛。

乘聯會數據顯示，5月批發銷量突破萬輛的新能源汽車廠商達到16家（環比增加2家，同比增加4家），佔新能源乘用車總量的88.6%（上月86.7%，2023年同期82.1%）。其中前十位依次為：比亞迪330488輛、特斯拉中國72573輛、吉利汽車58673輛、長安汽車50272輛、奇瑞汽車39444輛、理想汽車35020輛、賽力斯34177輛、上汽通用五菱33870輛、廣汽埃安30420輛、長城汽車24549輛。(ct)