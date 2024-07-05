11/06/2024 16:33

《汽車新勢力》乘聯會：5月新能源車零售80萬輛，增38.5%

《經濟通通訊社11日專訊》乘聯會公布，5月新能源車市場零售80.4萬輛，同比增長38.5%，環比增長18.7%。5月新能源車出口9.4萬輛，同比下降4%，環比下降18.8%。5月新能源乘用車生產達到88.1萬輛，同比增長31。%，環比增長9.9%。5月新能源乘用車批發銷量達到89.7萬輛，同比增長32.1%，環比增長13.8%。



*小米汽車等品牌拉動增長，5月新勢力份額16.3%*



5月新能源車國內零售滲透率為47%，較去年同期33%的滲透率提升14個百分點。5月國內零售，自主品牌中的新能源車滲透率71.2%；豪華車中的新能源車滲透率28.4%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有7.5%。

從月度國內零售份額看，新勢力份額16.3%，小米汽車等品牌拉動新勢力份額同比增長3.5個百分點；特斯拉份額6.4%，同比下降0.5個點。(ct)