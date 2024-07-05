11/06/2024 14:21

【數據解讀】中信証券：規避風險提前搶運等因素料帶動出口續回升

《經濟通通訊社11日專訊》中國5月外貿數據參差，出口同比增長7.6%，增速創四個月高，進口增長1.8%，增速則弱於預期。中信証券發表研報指出，去年同期較低基數、海外庫存周期漸次開啟、帶路經濟體製造業景氣回暖、外貿企業為規避地緣政治風險而提前搶運等因素有望帶動後續幾個月出口增速繼續回升。

研報又指，低基數因素下5月出口增速明顯回升，出口鏈總體延續較高景氣。從出口結構上來看，5月中國對東盟和拉美出口表現較好，半導體產業鏈、地產後周期產業鏈、汽車產業鏈、機械和交運設備對出口增速正向貢獻較大。

5月進口增速有所回落，這可能與基數因素以及國內製造業恢復不及預期有關。結構上，自動數據處理設備及其零部件、集成電路等消費電子類中間品零部件進口保持較快增速，反映出相關行業可能已開啟主動補庫。(ct)