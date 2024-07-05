11/06/2024 16:32

《行業數據》乘聯會：5月全國乘用車零售跌2%，出口增23%

《經濟通通訊社11日專訊》乘聯會公布，5月全國乘用車市場零售171萬輛，同比下降1.9%，環比增長11.4%。今年以來累計零售807.3萬輛，同比增長5.7%。其中5月常規燃油車零售91萬輛，同比下降23%，環比增長6%；1-5月常規燃油車零售482萬輛，同比下降9%。

5月乘用車出口（含整車與CKD）37.8萬輛，同比增長23%，環比下降9%；1-5月乘用車累計出口187萬輛，同比增長34%。

5月新能源車佔出口總量的24.8%，較同期下降6.8個百分點。隨著南美等市場的恢復，5月自主品牌出口達到31.9萬輛，同比增長27%，環比下降7%；合資與豪華品牌出口5.8萬輛，同比增長5%。(ct)