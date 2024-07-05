11/06/2024 11:03

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.6790 -4.00 1周 1.8020 +5.10 2周 1.8250 +0.00 1個月 1.9000 +0.20 3個月 1.9470 -0.20 6個月 1.9950 -0.10 9個月 2.0560 -0.70 1年 2.0810 -0.40

《經濟通通訊社11日專訊》人民銀行公布，今日進行20億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.8%。公開市場今日連同昨日端午節假期，共有40億元逆回購到期，即今日淨回籠20億元。本周公開市場開市場有100億元7天期逆回購到期，其中周二有40億元到期，周三到周五各有20億元到期。另外，本周五將首發350億元50年期特別國債。本周國債招標規模總計4490億元。根據財政部第二季度國債發行計劃和超長期特別國債發行安排，本周三將續發1360億元5年期和1420億元10年期記帳式附息國債，周五將新發1360億元2年期記帳式附息國債，並首發350億元50年期特別國債上海銀行間同業拆放利率(Shibor)一周及一個月向上，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)