11/06/2024 09:47

《Ａ股焦點》人行終止連增黃金儲備，金價續跌，山東黃金跌4%

《經濟通通訊社11日專訊》國家外匯管理局公布，5月末黃金儲備7280萬盎司，與4月持平，換言之，人民銀行在5月沒再買黃金，黃金儲備終止十八連增。

倫敦現貨黃金價格上周五曾跌破2290美元關口，COMEX黃金也跌3.34%，錄得自2022年4月22日以來的最大單日跌幅。同時，COMEX白銀期貨主力合約下跌6.69%。

黃金概念股早盤下調，曉程科技(深:300139)挫近8%，湖南白銀(深:002716)、赤峰黃金(滬:600988)均跌7%，四川黃金(深:001337)跌6.5%，中潤資源(深:000506)跌5.2%，山東黃金(滬:600547)跌4.4%，曼卡龍(深:300945)、白銀有色(滬:601212)、西部黃金(滬:601069)、銀泰黃金(深:000975)等跌幅擴大。(ry)