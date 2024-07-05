11/06/2024 09:42

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶76點子，跌穿7.25關

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1135，較上個交易日跌29點子，創1月19日以來近五個月新低，與市場預測偏離擴大至近1600點，上個交易日報7.1106。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開76點子，報7.2502，盤初一度大跌逾百點，創去年11月14日以來近七個月新低。上個交易日即期匯率收盤報7.2426。

上周五公布的美國非農數據強勁，壓低市場對美聯儲9月降息預期，人民幣外部壓力再度增大。而周三將公布美國通脹數據，同日美聯儲將在為期兩天的會議結束後做出政策決定，周五日本央行將召開會議。

市場普遍預期美聯儲將在本周會議上維持利率不變，根據芝商所(CME)的FedWatch工具，9月會議上降息至少25個基點的概率約為50%，低於一周前的近60%。強勁的就業報告令降息時機有些不確定。(sl)