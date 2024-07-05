11/06/2024 16:41

【聚焦人幣】國有大行維穩，人幣即期仍收跌115點子七個月低

《經濟通通訊社11日專訊》上周五(7日)美國公布的非農就業數據大幅向好，美聯儲局降息時間點預計推遲到12月，美元指數和美債收益率大幅回升，人民幣外部壓力大增。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早開盤後大跌逾百點，雖然盤中有國有大行出手「維穩」，但跌幅略為收窄後又再擴大，最終收報7.2541，較上個交易日4時30分收盤價跌115點子，創去年11月14日以來近七個月新低，全日在7.2502至7.2545之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌42點子，報7.2698。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1135，較上個交易日跌29點子，創1月19日以來近五個月新低，與市場預測偏離擴大至近1600點，上個交易日報7.1106。

《路透》引述四名消息人士表示，今日中國國有大行在即期市場賣出美元，助穩人民幣匯率，防止人民幣繼續下跌。

交易員稱，上周五公布的美國非農就業數據強勁，市場對美聯儲局9月降息預期再度降溫，而且歐洲議會選舉後歐元走弱，均帶動美元指數強勢持堅，短期人民幣外部壓力升高，關注美國通脹數據及美聯儲局政策會議。

中金公司最新展望報告認為，人民幣匯率下半年仍會在穩匯率政策影響下保持偏低的波動性。在美聯儲局降息交易重啟前，人民幣可能會維持「對美元雙邊匯率貶值，對一籃子貨幣升值」的態勢，而在降息交易重啟後，人民幣對美元雙邊匯率的壓力或有所減輕。(sl)