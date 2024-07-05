11/06/2024 09:26

【人行操作】人行20億逆回購利率持平，淨回籠20億

《經濟通通訊社11日專訊》人民銀行公布，今日進行20億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.8%。

公開市場今日連同昨日端午節假期，共有40億元逆回購到期，即今日淨回籠20億元。

本周公開市場開市場有100億元7天期逆回購到期，其中周二有40億元到期，周三到周五各有20億元到期。

另外，本周五將首發350億元50年期特別國債。本周國債招標規模總計4490億元。根據財政部第二季度國債發行計劃和超長期特別國債發行安排，本周三將續發1360億元5年期和1420億元10年期記帳式附息國債，周五將新發1360億元2年期記帳式附息國債，並首發350億元50年期特別國債。(sl)