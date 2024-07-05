11/06/2024 11:15

《股壇解碼－戴名》美大選誰主浮沉，周生生(0116)黃台之瓜

《股壇解碼》美國商務部前周四（5月30日）公布今年首季實質GDP修正後增長1.3%，符合預期，但低於初估的1.6%和去年第四季的3.4%增長；美國5月經調整後非農就業人口增加27.2萬人，數據為今年3月來最大增幅，遠高於市場預期的18.5萬人，亦較上月的17.5萬人大幅飆升。雖然GDP數據進一步顯示美國經濟成長大幅降溫，但美國減少了從中國輸入貨品而改為從其他國家輸入，成本問題導致通脹壓力並未明顯降低，減息更看似遙遙無期，這亦是最近美股回調的原因。



*鋃鐺被捕*



美國法院裁定特朗普34項罪名全部成立，特朗普已即時宣布將會上訴。根據美國法律，特朗普縱使罪名成立，也無損總統參選資格，但投資者須提防特朗普官司落敗，將使美股深度調整，皆因美股已部分price in特朗普重返白宮的利好因素。

高盛全球市場部門在最新的報告中提及Q3（第三季）和H2（下半年）資金將迅速湧入股票市場，這種事先張揚的利好消息，投資者還是小心小心。美國監管機構將對微軟(MSFT)、英偉達(NVDA)和OpenAI展開反壟斷調查的傳聞甚囂塵上，如果屬實，英偉達的股價有可能下調20%至30%。

根據媒體報道，日本政府將規定半導體和工具機在內的關鍵產業如要爭取官方補貼，必須具有防備技術外流境外的措施，當中境外二字被解讀為劍指中國，而報道中引述被納入技術轉移規定的產業有五個領域，當中包括半導體、先進電子元件、電池、飛機組件，而且還包括工具機和工業機器人。官方收緊對外技術輸出，是否意味著已有大事發生尚待觀察，但美日靠攏已是不爭事實，加上南韓的欲拒還迎，未來一年的東亞形勢將主宰中、美、日、韓四國往後的經濟發展。

受英偉達CEO黃仁勳認為台積電晶圓價格太低的言論影響，外資紛紛調高台積電(2330.TT)的目標價。雖然台積電按月營收輕微下跌，但頂尖技術和產量仍然橫掃業內對手，中線仍然看好台積電的股價表現。



*窮追猛打*



中國出口持續疲弱，相信官方很可能有秩序地讓人民幣貶值來挽救出口，但官方和市場對人民幣貶值預期會否出現落差就不得而知，能否有序更是難以預測，把控不好隨時後患無窮。

全球個人電腦龍頭聯想集團(00992)宣布引進中東主權基金附屬公司Alat作為戰略合作夥伴，集團將向Alat發行20億美元的零息可轉換公司債，假設日後Alat悉數行使換股權，Alat將持有聯想約12%股權，聯想根據協議將在沙特阿拉伯設立中東和非洲市場地區總部，並將在沙特新建個人電腦與伺服器製造基地，而Alat將為該公司提供支持和協助，以確保戰略合作順利實施。但網上流傳，美國放慢審批發給英偉達和超微(AMD)等芯片製造商向中東地區大批出口人工智能(AI)加速器的許可證之同時，亦對該地區的AI開發進行國安評估，之前Alat曾提及在美國的反對下會撤出對中國相關的投資，不知道當時是否已收到美方警告，如果最終落實和中國撇清關係，中國在AI研發的道路將會荊棘滿途。

中國據報考慮對羅兵咸永道處以至少10億元人民幣的創紀錄罰款，同時暫停羅兵咸永道在中國的部分業務，相信事件將帶來一連串的帳目造假疑問，A股市場可能迎來較波動的一段時間。



*肚滿腸肥*



恒指即月期權認沽比例60:40，5月中時認購和認沽期權重貨區則在18000點，對比上星期的倉位變化，18000點認沽期權明顯增加，相信大戶short call long put已經意圖明顯，本月部署漸見明朗，這點從牛熊證街貨比例60:40已經可以猜測到。但投資者要注意，熊證重貨區位於18700點至18900點之間，牛證關鍵區則在18000點，另一個關鍵區在17000點至17200點之間，如果按量度跌幅計算，18024點是不容有失，失守之後將下試17506點，投資者還是宜觀望為先。

香港4月各類主要消費類別表現按年全數錄得下跌，珠寶首飾、鐘錶和名貴禮物按年跌29%，衣物、鞋類及有關製品消費跌24%，百貨公司跌22%，食品、酒類飲品及煙草（超級市場除外）跌12%，這些都顯示經濟表現不如預期，所以港股近期升勢未必能持續，趁下調博反彈仍然未是時候。投資者須小心市場借富衛集團(FWD)重啟香港上市計劃的消息炒高保險股，估值高達700億元之說言之鑿鑿，但個人偏向投以不信任票。



*股票簡評*



周生生(00116)主要從事製造珠寶產品，以及於香港、澳門、中國大陸和台灣經營零售店、貴金屬批發、電子商貿平台、物業投資和其他珠寶相關業務，集團持續經營業務之營業額增加接近22%至超過250億元，股東應佔溢利增長1.2倍至超過10億元，表面看業績不錯，但對比上半年業績，下半年有明顯的放緩，雖然百分點不多，但下半年為行業的普遍旺季，故形勢不容樂觀。

集團在中國分店數量有輕微下降，能看出周生生在節流上面也花了不少心思，但剛公布的官方零售數據真的可以用慘不忍睹來形容，零售市道不景氣相信還會持續一段長時間，集團如何自保才是今年關鍵要做的。

還有一點投資者要留意的是，集團旗下經營多間Rolex專門店，市場傳聞Rolex官方對AD（特約代理）的要求愈來愈高，部份AD更被收回代理權，能否守住代理權和專門店數量，將是集團面對的另一難題。

再看看周生生的手頭現金和流動資產維持在30億元，上周一（3日）除淨後，單單末期息派發就用了超過2億元，但流動負債則上升至接近56億元。周生生擁有約122億元的存貨，數目上稍稍超過上半年，當中不排除是金價變動所導致。

前周五（5月31日）尾市5分鐘的成交和股價走向，大有要錢不要息的意味，而且在短短5分鐘內的成交異常的大，難道有人未卜先知？估計初步下跌支持位在6.7元附近，有貨在手宜先行沽貨離場，無貨在手的也不要心急入市。《資深市場人士 戴名》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



*以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。 讀者有任何交流，可以發電郵至imail1997@gmail.com