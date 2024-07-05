11/06/2024 09:47

【外圍經濟】日本經濟連續三季收縮，觀察家料央行先縮表後加息

《經濟通通訊社11日專訊》日本內閣府公布，首季GDP經季節性調整後維持按季收縮0.5%，符合市場預期，按年亦收縮1.8%，幅度小於預期的2%。本土需求按季收縮幅度由0.1%修訂至0.2%，其中民間需求收縮幅度亦由0.4%修訂至0.5%，主要因為私人非住宅性投資按季變幅，由首次預估的收縮0.4%修訂至收縮0.8%。

不過，數據並未改變市場人士對日本央行(BOJ)逐步加息，以及減少購債的觀點。《彭博社》調查顯示，受訪的50名經濟師中，約54%認為，BOJ將在6月14日的貨幣政策會議後，宣布減慢每月約6萬億日圓的購債步伐。

另外，三分之一受訪者預期，BOJ將會在7月進一步加息，4月份調查時只有19%，而預計在10月份再加息的比例則由41%降至三分之一。只有一位經濟學家預測下周會加息。

日本經濟連續三個季度收縮，令各期國債孳息率創下10年來最高，不少BOJ觀察家認為，央行官員或會優先考慮削減債購債規模，然後才上調短期利率。(pc)

