11/06/2024 10:34

【外圍經濟】前「債王」格羅斯認為目前歐洲債券吸引力勝美債

《經濟通通訊社11日專訊》歐洲議會選舉結果擾亂了金融市場，並推動法國債息升至今年以來最高水平，但前「債王」格羅斯(Bill Gross)昨天(10日)接受彭博電視訪問時認為，歐洲的機會來了。

他表示，歐洲債券比美國國債更加吸引，德國及法國10年期國債相對於美國國債的息利差，在過去一兩個月顯著收窄，今天亦如此。

根據格羅斯的講法，最近墨西哥、印度和南非的選舉結果令人感到意外，且顛覆了市場及破壞了曾經可靠的宏觀交易，亦為美國開始選舉活動至11月大選期間，如何影響資產價格提供了指引。

格羅斯表示，從6月9日及過去幾周所見的是對不確定性的反應，這不僅關乎主導政黨的不確定性，還關乎相關政策的不確定性。隨著時間邁向11月，誰勝誰負會更加清晰，當中的不確定性及潛在的政策內容或顯著影響美國國債表現。

在周日(9日)歐洲議會選舉中，法國總統馬克龍及德國總理朔爾茨敗於極右翼。隨後馬克龍宣布提前舉行國民議會選舉，導致10年期法國國債孳息率上升逾12個基點至3.23厘，為去年11月以來最高，德國和意大利國債亦於昨天(10日)遭到拋售。(pc)





