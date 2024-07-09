11/06/2024 07:53

【企業盈喜】華新手袋(02683)料全年純利增最多近3倍

《經濟通通訊社11日專訊》華新手袋國際控股(02683)公布，預期截至3月31日止年度純利2600萬至3000萬元，同比增長2.25至2.75倍。

該集團指，純利增長主因收益升33%，至5.94億元，因最大市場北美在2019新型冠狀病毒病疫情後市場持續復甦而對產品需求上升、售出貨品數量增加，降低生產營運成本，毛利及毛利率上升，但增加部分被多個因素緩解，包括銷售及分銷開支增加、人民幣兌港元貶值產生的匯兌收益減少、貿易應收款項減值撥備增加與預期信貸虧損模型一致，以及應課稅溢利增加導致所得稅開支增加。

該集團預期於6月公布業績。(wh)