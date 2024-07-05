12/06/2024 17:22

《外圍焦點》美國公布CPI，美儲局公布議息結果

《經濟通通訊社12日專訊》美國即將公布5月CPI數據，和聯儲局貨幣政策會議召開之際，美股三大指數昨日個別發展。道指跌0.31%，收報38747點；標指轉漲0.27%，報5375點；納指倒升0.88%，報17343點。港股方面，恒生指數收市報17937，跌238點或1.3%，成交1151億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:30pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在德國央行2024年座談會發表主旨演講。9:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯在一場活動講話並參加問答環節活動。9:45pm，歐洲央行銀行監管委員會委員麥考爾講話。10:00pm，歐洲央行官員Anneli Tuominen在2024年歐洲央行銀行業監管年度研討會做結束發言。13日凌晨2:00am，美聯儲FOMC公布利率決定和貨幣政策聲明；2:30am，美聯儲主席鮑威爾舉行記者會。

數據方面，今晚8:30pm，美國公布5月消費者物價指數，月率升幅料由0.3%收窄至0.1%，年率升幅料維持於3.4%，經季節調整料由317.62升至318.53。明日2:00am，美國公布官方指標利率，料維持於5.5%。(wa)