12/06/2024 07:50

《國金頭條》蘋果今年首創新高，美股大盤在CPI公布前攀升

《經濟通通訊社12日專訊》美國即將公布5月CPI數據，和聯儲局貨幣政策會議召開之際，美國股市周二（11日）加入債券行情上漲。其中，蘋果飆升7.3%至207.15美元，今年首次創出新高。

納指漲151.02點，或0.88%，收17343.55點。標普500指數上漲14.53點，或0.3%，續創新高。道指跌120.62點，或0.3%。

銀行板塊繼續承壓，摩根大通和花旗集團下跌。分析指，美國國債行情在經歷多個月阻滯後終於好轉，令市場嗅到了周三（12日）CPI數據走軟的氣息。



*受法國政局影響歐元下跌*



美國5月CPI料從4月的0.3%放緩至0.1%，預計年通脹率持穩於3.4%。CPI數據公布前美元兌主要貨幣漲跌不一，美匯指數升0.0266%，至105.29。美元兌日圓持平於157.02，首個關鍵阻力位是5月29日高點157.71。

受到對法國選舉的擔憂影響，歐元兌美元一度下跌0.4%，至6周低點1.072。英鎊兌美元漲0.1%，至1.2747，扭轉了稍早0.2%的跌勢。美元兌加元一度上漲0.2%至1.3792，隨後小幅回落至1.3752。

紐約期金約維持於每盎司2326.6美元。油價企穩，紐約期油上漲0.2%，結算價報每桶77.9美元。布蘭特期油上漲0.4%，報每桶81.92美元。(jf)