12/06/2024 19:18

《再戰明天》美國公布PPI等數據，周大福公布業績

《經濟通通訊社12日專訊》美國公布PPI等數據，及周大福公布業績，料為周四(13日)市場焦點。



*日本央行一連兩日議息，歐元區公布工業生產*



各國重要經濟活動方面，日本央行一連兩日召開貨幣政策會議。七國集團(G7)領導人峰會舉行，美國總統拜登出席。國務院總理李強訪問新西蘭、澳洲和馬來西亞。本港時間周四晚9:50pm，加拿大央行副總裁科齊茨基發表演講。

數據方面，周四9:30am（本港時間．下同），澳洲公布5月失業率，料由4.1%降至4%。2:00pm，德國公布5月批發物價。5:00pm，歐元區公布4月工業生產，年率跌幅料由1%擴大至2%，經季節調整月率升幅料由0.6%收窄至0.2%。8:30pm，美國公布5月生產者物價指數，月率升幅料由0.5%收窄至0.1%，年率升幅料由2.2%擴大至2.5%；連續申請失業救濟金人數料由179.2萬升至179.5萬；首次申請失業救濟金人數料由22.9萬降至22.5萬。

在本港，明日公布業績的公司有:周大福(01929)等。(wa)