12/06/2024 11:21
《港元利率》美議息結果出爐前，拆息普遍升一周錢從三周低位回升
《經濟通通訊社12日專訊》美國聯儲局公布議息結果前夕，港元拆息普遍造好，其中，隔夜拆息輕微反彈5基點至3.85214厘，一周錢亦從逾三周低位回升至3.96423厘，但與樓按相關的一個月拆息則維持4.50982厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.72988厘。六個月及一年期分別升至4.81095厘及4.97512厘。
港元匯價今早在7.8085-7.8128之間上落，最新報7.8087，較前收市價升0.05%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.72988厘。六個月及一年期分別升至4.81095厘及4.97512厘。
港元匯價今早在7.8085-7.8128之間上落，最新報7.8087，較前收市價升0.05%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.85214
|+5.214
|一周
|3.96423
|+4.905
|兩周
|4.13381
|+5.982
|一個月
|4.50982
|-
|兩個月
|4.63131
|+0.071
|三個月
|4.72988
|-0.25
|六個月
|4.81095
|+0.071
|一年
|4.97512
|+0.071
資料來源：香港銀行公會