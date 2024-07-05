12/06/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.85214 +5.214 一周 3.96423 +4.905 兩周 4.13381 +5.982 一個月 4.50982 - 兩個月 4.63131 +0.071 三個月 4.72988 -0.25 六個月 4.81095 +0.071 一年 4.97512 +0.071

《經濟通通訊社12日專訊》美國聯儲局公布議息結果前夕，港元拆息普遍造好，其中，隔夜拆息輕微反彈5基點至3.85214厘，一周錢亦從逾三周低位回升至3.96423厘，但與樓按相關的一個月拆息則維持4.50982厘。反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.72988厘。六個月及一年期分別升至4.81095厘及4.97512厘。港元匯價今早在7.8085-7.8128之間上落，最新報7.8087，較前收市價升0.05%。(cl)資料來源：香港銀行公會