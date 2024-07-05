12/06/2024 16:38

《本港經濟》中小企5月營商指數下跌，地產業和商用服務業較差

《經濟通通訊社12日專訊》政府統計處公布，中小企業務收益的現時動向指數從今年4月在收縮區域的43.8下跌至5月的43.0，而未來一個月(即今年6月)的業務收益展望動向指數為46.8。按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在5月較上月下跌，特別是地產業(從46.1下跌至40.6)及商用服務業(從48.4下跌至45.2)。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數從4月的46.4下跌至5月的45.2，而未來一個月的新訂單展望動向指數為46.7。



*政府：6月業務情況的整體預期略為好轉*



政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛在5月減弱，當中不同行業表現不一。與此同時，對未來一個月業務情況的整體預期略為好轉。整體就業情況有所改善。發言人補充，營商氣氛短期內會受複雜的外圍環境影響，但經濟繼續增長應會提供支持。政府會密切監察相關情況。(cl)