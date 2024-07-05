12/06/2024 10:13

《基金觀點》普徠仕：環球通脹下半年或重燃，惟投資機遇擴闊

《環富通基金頻道12日專訊》普徠仕公布其對2024年下半年全球金融市場的展望。普徠仕的投資專家強調央行政策對投資的重大影響，市場預期央行貨幣政策的寬鬆力度將較為有限，導致股票和固定收益市場出現調整。



*美股可吼表現落後價值股，短期債券具吸引機遇*



普徠仕的投資專家指，美國股市早前由「美股七雄」(「Magnificent Seven」) 主導，但預期美股市場將迎來轉變，並帶來更廣泛的投資機會，將涵蓋更多企業和行業，其中包括近年表現落後的價值股。此外，亞洲股市亦出現具投資價值的吸引機會，尤其是在日本、韓國及越南市場。

過去的經濟周期反映，停泊在美國貨幣市場基金和其他短期流動性工具的資金，最終會回流至市場，尤其是在美國能夠避免經濟深度衰退的情況下。有意調動資金的投資者，可在短期債券及股票中發掘到具有吸引力的機遇。

當前獨特的市場環境或將導致投資回報差異擴大，投資者需仔細評估各個行業和個別證券所受影響。而主動型投資組合管理專注於基本面分析和相對價值，將是當前環境下投資的致勝關鍵。



*看好日本韓國越南股市，增持高收益及新興市場債券*



普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec指，美國經濟或不會在未來6個月內陷入衰退，領先經濟指標則顯示全球更多地區錄得增長，反映美國經濟一枝獨秀的局面或會改變。因此，把握通脹的未來走勢將成為下半年投資市場的關鍵。自2020年疫情爆發以來，通脹走勢一直難以預測。然而，通脹明顯地不會如央行預期般快速降溫，加上勞動力市場保持穩健，導致服務業通脹居高不下，通脹存在再次升溫的顯著風險。

選舉年的財政支出亦將加劇通脹的上行壓力，而地緣政治的不確定因素也可能導致能源價格再次飆升。這些因素均令央行更難在支持經濟增長與抑制通脹之間取得平衡。因此，預計市場將持續對央行未來的行動進行重新定價，導致市場波動性由當前較溫和的水平上升。

隨著全球更多地區的經濟錄得增長，普徠仕的基本情景是風險資產有望造好。普徠仕最近調高對股票偏高的配置，這是基於經濟增長企穩、企業盈利趨勢向好以及市場預期升勢將擴展至美國大型股以外。部分亞洲股市亦現投資機遇，尤其是受惠於人工智能發展和全球經濟增長回升的市場。普徠仕繼續看好日本、韓國和越南股市。由於預期通脹壓力可能再次攀升，投資者可從部署實物資產股票中受惠，該資產類別在通脹偏高的環境下往往表現良好。普徠仕亦繼續維持對高收益債券和新興市場債券偏高配置，以從其名義收益率和較環球債券更短的存續期部署中受惠。



*美聯儲局今年或「預防式減息」兩次，恐致通脹升溫*



普徠仕國際固定收益主管兼環球多元類別債券策略、多元收益債券策略基金經理Ken Orchard指，儘管投資者已逐步降低對美聯儲局於2024年減息的預期，普徠仕仍然預計，美聯儲局將在11月美國大選結束後，於12月的議息會議上減息25個基點，並可能在夏季減息一次。美聯儲局希望避免其減息決定受政治影響的任何跡象，因此可能不會在9月或11月的聯邦公開市場委員會會議上採取行動。美聯儲局官員似乎有意在2024年進行一至兩次「預防式減息」，以避免通脹降溫時經濟放緩。

當前美聯儲局政策超出市場預期的機會遠高於典型的經濟周期後期環境。倘核心通脹率未能回落至2%，美聯儲局很可能在更長時間內將利率維持在穩定水平。從宏觀的角度來看，美聯儲局的減息次數可能較預期更少，而非更多。其在2025年的減息動向更不明確，明年減息一至兩次的機會較大，但「預防式減息」可能導致通脹升溫，進而增加美聯儲局在2025年重新加息的可能性。



*「美股七雄」受惠AI程度不一，料表現差距進一步擴大*



普徠仕環球股票投資組合專家Rahul Ghosh指，人工智能和央行政策是主導今年環球市場表現的兩大主題，預計未來仍會持續牽動市場走勢。人工智能投資周期的潛力和規模將繼續帶動全球經濟活動，並很可能成為提升市場廣度的重要因素。人工智能的發展已對工業、原物料和公用事業等各大行業帶來顯著影響。

在美國，雖然市場前所未有地高度集中於「美股七雄」，但這些股份的表現已出現分化。英偉達、Meta、微軟和亞馬遜的表現曾優於大市，而蘋果、Alphabet和特斯拉則一度落後。由於「美股七雄」受惠於人工智能的程度不一，預計這些企業的表現差距將會進一步擴大。

國際（美國以外）股票估值仍然吸引，並且在後疫情時期更具投資價值，因為相關股票對金融、原物料、工業和能源等價值型行業的敞口更大，預計相關行業在未來數年將獲得長期支持。央行的寬鬆政策亦有望為風險資產帶來進一步助力。

在國際股票市場中，普徠仕繼續看好日本，因為企業管治標準的提升將為公司業績帶來顯著的積極影響。韓國亦正效仿日本，通過改善企業管治來提高股票估值。隨著供應鏈日漸多元化，印度將繼續吸引國際投資，近期大選結果亦反映增長和消費相關政策重受關注。另外，鑑於越南的消費經濟持續增長，而且該國股市有望晉升新興市場之列，其股票估值亦顯得相對偏低。



*若儲局今年減息，將促使資金流入新興市場固定收益*



普徠仕靈活新興市場債券策略基金經理管志齡指，新興市場表現穩健，發展趨勢正面，經濟增長持續加快並擴大，通脹趨於穩定且逐漸回落，外部帳戶亦保持穩定。溫和的通脹趨勢令新興市場國家的央行得以繼續降低政策利率。然而，通脹放緩步伐減慢，加上市場對美聯儲局聯儲局放寬政策的預期降溫，反映新興市場的減息步伐亦可能會開始放緩。

新興市場固定收益的孳息率目前處於歷史高位，其高於趨勢的經風險調整後回報吸引，為投資者提供實現投資組合多元化的機會。普徠仕的基本情景仍是美聯儲局聯儲局將在今年較後時間減息，倘屆時確實減息，將會促使資金由貨幣市場流入新興市場固定收益，並進一步釋放其跑贏大市的潛力。

通脹頑固亦會構成風險，有機會迫使美聯儲局聯儲局在更長時間內維持當前的貨幣政策立場，繼而導致償債成本進一步上升。全球地緣政治緊張局勢和去全球化趨勢亦帶來不確定因素。然而，上述趨勢的風險主要局限於特定區域。(wa)