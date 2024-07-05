12/06/2024 10:14

《基金觀點》施羅德投資：若通脹放緩，增長股及科技股或跑贏大市

《環富通基金頻道12日專訊》施羅德投資策略師Tina Fong及經濟師Ben Read指，若通脹如預期在2024年和2025年期間回落，投資者或需重新審視其投資組合配置。

2023年美國通脹大幅回落，以致人們對美國聯儲局大規模減息的冀望增加。但此後，對減息的預期已由6至7次，下調至僅兩次。隨著美國經濟增長較預期穩健和通脹高於預期，對減息的預期亦有所回落。聯儲局主席鮑威爾近期表示，需要「較預期更長的時間」來實現其2%的通脹目標。儘管如此，2024年的通脹率仍預料將回落至2%至3%，到2025年，美國整體消費者物價指數(CPI) 很可能回落至接近聯儲局2%目標的水平。這有助於2024年稍後時間首次減息創造條件。



*通脹高時能源金融股表現好，通脹低時科技股及非必需品股佔優*



於通脹高企時，大部分防守性行業板塊的表現普遍優於其他板塊，因為防守性企業生產的商品和服務屬於必需品，因此具有更強的抗通脹能力。值得注意的是，通訊服務業在任何通脹環境下亦表現欠佳。

與此同時，能源和金融等周期性行業，通常在通脹高企時有良好表現。能源業的收益取決於石油和天然氣的價格，而這是整體消費者物價指數的重要組成部分。在高通脹和高利率環境下，銀行的淨利息收入（即貸款利率高於存款利率所賺取的利潤）會增加，因此金融股通常表現較佳。

相比之下，在低通脹環境下，科技股和非必需消費品股票的表現往往較好，因隨著通脹下跌，利率亦會較低。由於科技股的大部分收入取決於對企業未來的盈利預測，因此它們對利率上升較為敏感，亦會以較高的折扣率來計算未來現金流。必需消費品業方面，業內很多企業需要依賴科技來支持和推動業務發展。另外，當通脹上升時，消費者通常優先考慮必需品的支出，而減少對非必需品和服務的支出。



*通脹高時防守性高股票表現好，通脹低時周期性強股票表現好*



在通脹高企時，防守性較高的股票往往表現較好。波動性較低的股票和高息股普遍持有更多防守性行業股份。與此同時，高股息率指數和價值型股票指數持有較大比重的能源股，它們普遍能受惠於通脹上升。

當通脹較低時，周期性較強的股票類型，如增長型和優質股類別通常有較好表現，因為當中較多科技股。但當通脹較高時，增長型股票的表現會較差，而優質股的表現則沒有那麼明確。這可能是因為優質股指數持有較大比重的防守性股票，因此受通脹衝擊亦較小。

另一方面，小型股的性質與防守性較高的股票相似，在通脹高企時小型股的表現相對較佳。這可能是由於小型股投資方式於某些防守性股票和金融股的比重較高。相比之下，當通脹較低時，小型股的表現亦往往遜於大型股。

目前美國通脹率為3.5%，並處於3%至5%區間，在這種通脹環境下，防守性較高的股票類型和投資方式，以及能源和金融等周期性行業板塊通常表現較佳。相反，增長型、科技和非必需消費股通常較弱。可是，隨著過去一年通脹逐步回落至5%以下，這些股票因盈利改善而有所好轉。預期2024年通脹率將下跌至2%至3%，從過往數據可見，增長型股票和科技股很可能會跑贏大市。(wa)