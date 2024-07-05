12/06/2024 17:52

【議息前瞻】普徠仕：點陣圖或反映美儲局貨幣政策前景極不明朗

《環富通基金頻道12日專訊》普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci發表關於聯邦公開市場委員會(FOMC)會議的前瞻。



*勞動力市場保持穩健，點陣圖或只顯示今年減息一次*



政策利率可能維持在5.25至5.5厘不變。預計點陣圖將顯示2024年將會減息兩次。這和市場預期一致，因為市場普遍認為，包括鮑威爾在內的大多數聯邦公開市場委員會(FOMC)成員希望能為9月會議上的決策留有餘地。如果經濟保持穩健、通脹持續，市場或將因數據的變化，排除9月份減息的可能性。然而，由於勞動力市場保持穩健，點陣圖變化難以預測，存在鷹派風險，例如可能只顯示減息一次。若消費者物價指數意外上行，將進一步增加鷹派政策的可能性。另亦會觀察點陣圖的分布和主要趨勢，可能反映FOMC委員對今年的減息次數出現明顯分歧，意味著貨幣政策前景極不明朗。

自5月的FOMC會議以來，職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)反映勞動力市場進一步降溫，而就業人數較4月份強勁。此外，薪酬通脹略有加速。各種GDP指標亦顯示，第二季度經濟增長可能高於第一季度的1.3%。由於經濟數據好壞參半，令未來貨幣政策更不確定，尤其是貨幣政策是否足夠緊縮，以及聯儲局今年是否具備減息空間。(wa)