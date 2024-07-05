12/06/2024 09:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升21點子，報7.2520

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1133，較上個交易日升2點子，與市場預測偏離收窄至逾1400點，上個交易日報7.1135。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開21點子，報7.2520，上個交易日即期匯率收盤報7.2541。

美元兌其他主要貨幣在隔夜觸及四周高點後，於周三走穩，市場等待當天晚些時候將公布的美國關鍵通脹數據和美聯儲局最新利率預測。

上周五(7日)強於預期的就業報告強化了通脹居高不下而經濟增長依然強勁的前景，這使得美聯儲局在未來幾個月內降息的可能性減弱。根據芝商所(CME)FedWatch工具，目前市場對9月降息可能性的定價約為56%，低於一周前的77.8%。(sl)