12/06/2024 16:51

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升4點子，報7.2537

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2537，較上個交易日4時30分收盤價小升4點子，暫脫離近七個月低位，全日在7.2506至7.2541之間波動，趨近日內交易下限7.2556。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升11點子，報7.2702。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1133，較上個交易日升2點子，與市場預測偏離收窄至逾1400點，上個交易日報7.1135。

交易員稱，美國通脹數據及美聯儲政策會議前，美指延續強勢，而最新公布的中國通脹數據好壞參半，無法對人民幣帶來提振；預計監管層仍傾向人民幣可控有序的貶值，同時穩定資本流動。

摩根士丹利報告認為，如果美元在美國大選前進一步走強，中國央行可能會允許人民幣略微貶值，以避免CFETS匯率指數過於高企並採取更加激進的舉措，人民幣兌美元匯率可能會在8月底或9月份突破7.3。

馬來亞銀行觀點也指出，考慮到與美國和歐盟貿易緊張局勢加劇的不利影響，美元兌人民幣可能繼續緩慢上行；時值美國大選季，中美緊張關係升溫更是人民幣匯率的負面因素。(sl)