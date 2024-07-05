12/06/2024 11:22

【數據解讀】光大銀行：需求逐步復甦，物價改善有支撐

《經濟通通訊社12日專訊》內地5月居民消費價格(CPI)同比上漲0.3%，與上月持平；工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降1.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，從趨勢看，國內物價改善有支撐。

一是需求逐步復甦：從數據看，國內服務需求恢復相對快，並保持穩健擴張態勢；國內宏觀政策有力支持，商品需求有望逐步回暖；供需逐步恢復平衡。二是供給狀況持續改善：國內商品供給結構優化，庫存狀況持續改善。三是國際能源、原材料等商品價格下行阻力偏大。四是去年低基數效應持續。

周茂華又稱，目前國內低物價環境為政策提供空間。國內降準、降息等工具仍處於工具箱，但在全球複雜政經環境下，國內宏觀政策仍需要平衡好多個目標，宏觀政策需要保持靈活性，注重政策實施的精準性與有效性。(sl)