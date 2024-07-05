12/06/2024 12:12

【數據解讀】PPI創15個月最小降幅，機構：三季度或轉正

《經濟通通訊社12日專訊》內地5月居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.3%，與上月持平，為連續四個月同比上升；工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降1.4%，創15個月最小降幅。

國泰君安國際首席經濟學家周浩表示，CPI同比漲幅略高於預測。隨著夏季臨近，假期支出也可能支撐CPI。總體而言，數據表明溫和的通脹仍在持續，而低通脹可能仍然是常態。鑑於近期大宗商品價格特別是銅價的上漲，PPI是否可能在今年下半年轉正值得關注。

華創證券投資顧問部總經理屈慶亦指出，PPI明顯改善跟上游大宗商品漲價相關，後面基數影響逐漸消退後PPI應該會反彈地更快，估計到三季度PPI同比可能會從負變成正。(sl)