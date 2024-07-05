12/06/2024 09:32

【聚焦數據】內地5月CPI按年升0.3%，持平上月，略低預期

《經濟通通訊社12日專訊》國家統計局公布，今年5月，全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.3%，與上月持平，略低市場預期的上漲0.4%。1-5月CPI同比上漲0.1%。

5月份，全國CPI環比季節性下降，同比漲幅與上月相同。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，繼續保持溫和上漲。

5月份，全國居民消費價格同比上漲0.3%，其中，城市上漲0.3%，農村上漲0.4%；食品價格下降2%，非食品價格上漲0.8%；消費品價格持平，服務價格上漲0.8%

5月份，全國居民消費價格環比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，農村下降0.1%；食品價格持平，非食品價格下降0.2%；消費品價格下降0.1%，服務價格下降0.1%。(ct)