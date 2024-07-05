12/06/2024 10:58

【數據解讀】統計局：消費市場平穩，核心CPI保持溫和上漲

《經濟通通訊社12日專訊》國家統計局公布，今年5月，全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.3%，與上月持平，略低於市場預期的上漲0.4%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指出，5月消費市場運行總體平穩，全國CPI環比季節性下降，同比漲幅與上月相同。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，繼續保持溫和上漲。據測算，在5月0.3%的CPI同比變動中，翹尾影響約為0，今年價格變動的新影響約為0.3個百分點。



*食品價環比持平，同比降幅收窄*



從環比看，CPI下降0.1%，降幅略小於近十年同期平均下降0.2%的水平。其中，食品價格由上月下降1.0%轉為持平。食品中，受南方暴雨天氣、蛋雞夏季產蛋率下降和生豬產能調減等因素影響，鮮果、雞蛋和豬肉價格分別上漲3.0%、2.7%和1.1%。非食品價格由上月上漲0.3%轉為下降0.2%，影響CPI環比下降約0.14個百分點。非食品中，小長假後出行熱度季節性減退，飛機票、交通工具租賃費和長途汽車價格分別下降9.4%、7.9%和2.7%；受國際油價變動影響，國內汽油價格下降0.8%。

從同比看，CPI上漲0.3%，漲幅與上月相同。其中，食品價格下降2.0%，降幅比上月收窄0.7個百分點，影響CPI同比下降約0.37個百分點。食品中，豬肉、淡水魚和鮮菜價格分別上漲4.6%、3.3%和2.3%，漲幅均有擴大；雞蛋、鮮果和食用油價格分別下降8.5%、6.7%和5.1%，降幅均有收窄。非食品價格上漲0.8%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI同比上漲約0.68個百分點。非食品中，能源價格上漲3.4%，漲幅回落0.2個百分點；扣除能源的工業消費品價格上漲0.1%，漲幅回落0.3個百分點，其中新能源小汽車和燃油小汽車價格分別下降6.9%和5.2%，降幅均有擴大。(sl)