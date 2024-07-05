12/06/2024 10:58

【數據解讀】統計局：PPI環比轉漲止六連跌，市場供需關係改善

《經濟通通訊社12日專訊》國家統計局公布，今年5月，工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降1.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點，略優於市場預期的跌1.5%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據稱，受部分國際大宗商品價格上行及國內工業品市場供需關係改善等因素影響，全國PPI環比由降轉漲，同比降幅收窄。據測算，在5月份-1.4%的PPI同比變動中，翹尾影響約為-0.9個百分點，今年價格變動的新影響約為-0.5個百分點。



*大規模設備更新等逐步落地見效，鋼材市場預期向好*



從環比看，PPI由上月下降0.2%轉為上漲0.2%，改變了前六個月連續下降趨勢。其中，生產資料價格由上月下降0.2%轉為上漲0.4%；生活資料價格下降0.1%，降幅與上月相同。受國際市場有色金屬價格上行影響，國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲3.9%。煤炭主產地供應偏緊，「迎峰度夏」補庫需求陸續釋放，煤炭開採和洗選業價格上漲0.5%。大規模設備更新等政策逐步落地見效，鋼材市場預期向好，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲0.8%。國際油價下行帶動石油和天然氣開採業價格下降2.1%。建材價格繼續下降，玻璃製造、水泥製造價格分別下降1.2%、0.8%。裝備製造業中，電氣機械和器材製造業、計算機製造價格分別上漲0.7%、0.1%；鋰離子電池製造、新能源車整車製造價格分別下降0.5%、0.2%。



*汽車製造業價格同比下降2%，降幅與上月相同*



從同比看，PPI下降1.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點。其中，生產資料價格下降1.6%，降幅收窄1.5個百分點；生活資料價格下降0.8%，降幅收窄0.1個百分點。主要行業中，煤炭開採和洗選業價格下降9.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降3.7%，電氣機械和器材製造業價格下降3.0%，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降1.9%，降幅均收窄。汽車製造業價格下降2.0%，降幅與上月相同；石油煤炭及其他燃料加工業價格由上月下降1.0%轉為上漲3.4%；石油和天然氣開採業價格上漲9.4%，漲幅與上月相同；有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲8.9%，漲幅擴大5.3個百分點。(sl)