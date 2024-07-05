12/06/2024 09:31

【外圍經濟】蘋果將把ChatGPT引入iOS系統

《經濟通通訊社12日專訊》蘋果發布期待已久的新AI功能，包括由OpenAI的ChatGPT支持的工具，亦承諾為用戶提供個人化、安全且可以深度結合蘋果軟件中的技術。

蘋果高級副總裁Craig Federighi在年度全球開發者大會上表示，這個名為「Apple Intelligence」的AI平台可以幫助概括文本、創建原創圖像，並在用戶需要時提取最相關的數據。

蘋果與OpenAI合作後，用戶僅通過Siri就能使用ChatGPT而無需支付額外費用。今年晚些時候，用戶可以通過測試版來使用該AI功能，其他功能則需要等到2025年。

另一方面，知情人士透露，三星正合併兩個專注於AI技術的北美研究中心，並聘請蘋果前高層來管理新團隊。

知情人士表示，三星正在創建北美AI中心，打算合併多倫多和加州的團隊，蘋果前高階主管 Murat Akbacak將領導該中心。(rc)