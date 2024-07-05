12/06/2024 11:32

【外圍經濟】愛爾蘭地產市場壓力或因基金放盤而擴大

《經濟通通訊社12日專訊》愛爾蘭央行警告，由於愛爾蘭商業地產有接近一半由地產基金持有，如果地產基金在經濟低迷時期被迫出售資產，可能會加劇愛爾蘭地產市場壓力。

該機構在《2024年金融穩定評論》警告，愛爾蘭地產基金或出現流動性嚴重錯配，可能會加劇市場壓力。在某些情況下，愛爾蘭地產基金從國內銀行借款，在國內金融體系的各個部分之間建立了相互聯繫。央行估計，與其監管和監督下的實體相關的商業地產價值在550億至600億歐元之間，其中290億歐元由愛爾蘭地產基金持有。

分析指，疫情爆發後，在家工作增加，愛爾蘭商業地產價格大幅下跌，因為公司對辦公室的需求下降。這對愛爾蘭這個擁有大量跨國公司的小型開放經濟體產生了嚴重影響。自2019年底以來，商業地產的估值估計下降了27%。(rc)