13/06/2024 17:14

《外圍焦點》加拿大央行副總裁發表演講，美國公布PPI等數據

《經濟通通訊社13日專訊》美國聯儲局昨日宣布維持利率不變，但點陣圖顯示決策者預計今年會降息一次，且美國CPI增幅放緩，刺激股市上行，標普500漲45.71點或0.85%，收5421.03點。納指漲264.89點或1.53%，收17608.44點。道指基本持平，收38712.21點。港股方面，恒生指數收市報18112，升174點或1%，成交1073億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:50pm，加拿大央行副總裁科齊茨基發表演講。14日凌晨12:00am，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯主持一場與美國財長耶倫的討論。1:00am，加拿大央行總裁麥克勒姆參加BIS多倫多創新中心的爐邊談話。

數據方面，今日5:00pm，歐元區公布4月工業生產，年率跌幅料由1%擴大至2%，經季節調整月率升幅料由0.6%收窄至0.2%。今晚8:30pm，美國公布5月生產者物價指數，月率升幅料由0.5%收窄至0.1%，年率升幅料由2.2%擴大至2.5%；連續申請失業救濟金人數料由179.2萬升至179.5萬；首次申請失業救濟金人數料由22.9萬降至22.5萬。明日，日本公布官方指標利率，料維持於0.1%；政策利率結存餘額利率。(wa)