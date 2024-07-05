13/06/2024 07:50

《國金頭條》CPI增幅放緩，聯儲局料降息一次，標普再創新高

《經濟通通訊社13日專訊》美國聯儲局周三（12日）宣布維持利率不變，但點陣圖顯示決策者預計今年會降息一次。且美國CPI增幅放緩，刺激股市上行，標普500更突破5400點，再創歷史新高。

當日同時也標誌美國牛市持續20個月。標普500漲45.71點，或0.85%，收5421.03點。納指漲264.89點，或1.53%，收17608.44點。道指基本持平，收38712.21點。

大型科技公司鞏固了領漲地位，特斯拉和英偉達至少反彈3.5%，甲骨文飆升13%。華爾街人士普遍認為，聯儲局已接受到通脹正在放緩的訊息。

聯儲局委員一致投票決定，維持聯邦基金利率在5.25厘-5.5厘區間不變。在聯儲局決策前，勞工統計局公布，5月份剔除食品和能源成本的核心CPI，按年增3.4%，放緩至3年多來最低水平。



*美元盤中創一個月最大跌幅*



美國CPI數據公布後，美元盤中創下一個月最大跌幅，尾盤跌幅收窄，美匯指數報104.675。美元兌日圓下跌0.2%，至156.77，盤中一度觸及155.72低點。

澳元兌美元漲0.8%，此前一度上漲1.4%，至0.6704，逼近5月高點0.6714。紐元兌美元一度上漲1.2%，至0.6219，為1月12日以來最高，隨後收於0.6178。

歐元兌美元上漲0.7%，至1.0811，創今年最大單日漲幅。英鎊兌美元上漲0.4%，至1.2796，此前上漲1.1%，為今年最大盤中漲幅。

CPI增幅放緩一度刺激金價上漲，但聯儲局維持利率不變，令黃金回吐部分漲幅。紐約期金漲1.2%，收每盎司2354.8美元。原油上漲，紐約期油漲0.8%，結算價報每桶78.5美元。布蘭特期油漲0.8%，結算價報每桶82.6美元。(jf)