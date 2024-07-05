13/06/2024 12:21

《駐京專電》北京5月CPI同比降0.1%，由正轉負

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》北京市統計局發布的數據顯示，從同比看，5月份，北京居民消費價格同比下降0.1%，由上漲0.2%轉為下降0.1%。

其中，食品價格下降3.7%，降幅比上月收窄0.3個百分點，影響CPI下降約0.53個百分點。食品中，豬肉和鮮菜價格分別上漲4.9%和1.9%；雞蛋和鮮果價格分別下降8.6%和7.0%，降幅均有所收窄；牛肉、羊肉和禽肉類價格分別下降9.6%、9.1%和7.9%。非食品價格上漲0.5%，漲幅比上月回落0.5個百分點。



*飛機票價格下降15%，新能源小汽車價格降11%*



非食品中，服務價格上漲0.7%，漲幅回落0.5個百分點，其中，交通工具租賃費和旅行社收費價格分別上漲17.7%和13.6%，飛機票價格下降15.0%；工業消費品價格上漲0.4%，漲幅較上月回落0.4個百分點，其中，新能源小汽車和燃油小汽車價格分別下降11.1%和5.1%，降幅擴大；金飾品和汽油價格分別上漲22.1%和6.4%，漲幅較上月均有回落。

5月份，北京居民消費價格環比下降0.4%。其中，食品價格上漲0.2%，非食品價格下降0.4%；消費品價格下降0.2%，服務價格下降0.5%。