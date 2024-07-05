13/06/2024 12:05

《駐京專電》外匯局朱鶴新：強化外匯形勢監測研判和政策儲備

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》國家外匯管理局局長朱鶴新發文指出，強化外匯形勢監測研判和政策儲備，切實維護外匯市場平穩運行和國家經濟金融安全。

朱鶴新在中央和國家機關工委旗幟雜誌社發表《以外匯管理事業高質量發展助力建設金融強國》文章稱，結合推進機構改革，持續加強外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理。構建現代國際收支統計體系，加強跨境資金流動宏觀審慎管理和預期引導，穩步推進銀行外匯展業改革試點，加快推進《中華人民共和國外匯管理條例》修訂，嚴厲打擊外匯違法違規活動。進一步完善外匯儲備經營管理，穩妥推進多元分散配置，健全全覆蓋全方位全過程的風險管理體系，積極拓展多元化運用，全力保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值，更好發揮維護國家經濟金融安全的「穩定器」「壓艙石」作用。