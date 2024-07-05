13/06/2024 14:07

【美息見頂】經絡料美聯儲第三季首次減息，港拆息或下試4厘水平

《經濟通通訊社13日專訊》美聯儲宣布基準利率維持在5.25厘至5.5厘區間不變，連續7次維持利率不變，符合市場預期。滙豐銀行同日宣布最優惠利率(P)維持不變，保留在目前5.875%的水平。美聯儲局主席鮑威爾表示，未來是否調整利率，將要視乎整體數據表現，除通脹數據，亦要視乎勞動力市場表現。他強調在通脹更有信心回落2%前都不宜減息，當局將繼續高度關注通脹風險，並會於逐次會議就利率作出決定。



*聯儲局點陣圖顯示今年減息次數縮至1次*



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，最新5月份美國消費者物價指數(CPI)連跌2個月至3.3%，但與目標2%仍有距離，現時美國就業增長依然強勁，而油價以及房價指數仍高企，加上俄烏以巴等地緣政治問題，以及紅海危機令通脹前景仍存在不確定性。由於首季通脹進展出現停滯，使減息時機有所延遲，聯儲局點陣圖亦顯示，今年減息規模將由3月時預測減息3次共0.75厘，縮減至1次0.25厘。



*料最快第三季開始減息，港拆息或下試4厘水平*



至於聯儲局何時才開始減息，曹德明表示，美國由6月開始放慢資產負債表(QT)縮減速度，初步減息訊號已出現，而加拿大央行以及歐洲央行於本月初先後宣布降息，相信聯儲局仍有理據於年內進行首次減息，估計美聯儲局視乎未來通脹、金融市場以及勞動力市場走勢，不排除最快於第三季開始減息，如美息下跌，本港拆息或跟隨回落至4厘水平。

曹氏認為，本港銀行會視乎拆息走勢、多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐，最優惠利率(P)或有輕微下調空間。另外，年內本港銀行新造按揭息率將維持4厘或以上水平，有意置業人士仍需留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。(bi)