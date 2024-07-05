13/06/2024 14:15

【美息見頂】中原按揭料本港減息周期年底至明年首季啟動

《經濟通通訊社13日專訊》美國聯儲局宣布基準利率維持在5.25厘至5.5厘區間不變，連續7次維持利率不變，符合市場預期。中原按揭董事總經理王美鳳指出，現時美國利率政策較主要取決於通脹走勢、經濟狀況及勞動市場表現，今年以至剛公布的美國通脹率進展停滯，需再等待通脹數字呈現回落走勢，加上美國經濟數字平穩，促使美國減息步伐延後，預期美國較大機會於今年9月啟動減息，年內減息次數或達1至2次介乎0.25厘至0.5厘。



*料本港減息周期年底至明年首季啟動*



她表示，基於港息在對上加息周期跟隨美息之加幅明顯較少(美國聯邦利率加幅累計達5.25厘、港P加幅僅達0.875厘)，若美國於今年9月減息，料需待港元拆息逐步下降一定幅度，本港最優惠利率(P)及按息才可回落，預期現時本港主要按息4.125%在今年大致橫行，本港減息周期有機會於年底至明年首季啟動，屆時本港按息有機會回落至4%或以下水平。



*未來息率回落利好下半年樓市*



對樓巿方面，王美鳳續指，第二季樓市交投有所回軟，美國延後減息令本港減息時間亦將延後、銀行削減按揭優惠及個別銀行收緊按揭審批等消息對樓市氣氛構成影響，轉為觀望之買家增多，加上新盤持續低價銷售策略令二手樓價受壓；然而，政府為樓市撤辣後，樓市已解除綑綁而重拾動力，市場出現各方面的潛在購買力，雖然上述因素令樓市將出現短暫整固期，但基於不少買家趁現有時機覓筍盤、入市心頭好，樓市交投仍錄優於撤辣前的健康流轉量。

她表示，減息步伐雖延後，但未來息率有機會回落之預期，將逐步為下半年樓市增添利好因素，若美國於9月啟動減息，港元拆息有機會於第四季有所回落減低銀行資金成本壓力，有利改善銀行樓按取態。



*美減息後需待港元拆息回落，港P方可下調*



港息方面，王美鳳指出，美息維持不變符預期，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率(P)於5.875%不變，料其他銀行將陸續跟隨。她預期，若美國於今年9月減息，料需待港元拆息逐步下降一定幅度，本港最優惠利率(P)及按息才可回落，預期現時本港主要按息4.125%在今年大致橫行，本港減息周期有機會於年底至明年首季啟動，屆時本港按息有機會回落至4%或以下水平。(bi)