13/06/2024 09:18

【美息見頂】美聯儲按兵不動，金管局維持基準利率於5.75厘

《經濟通通訊社13日專訊》美國聯邦儲備局一如預期維持利率不變，主席鮑威爾表示，需要有更多數據，來增強對通脹放緩的信心。本港金管局維持基準利率在5.75厘。

聯儲局議息後，連續七次維持利率不變。聯邦基金利率目標範圍於5.25至5.5厘，繼續是2001年1月以來最高。最新點陣圖顯示決策者目前預計今年只會減息一次，3月時的預測是減息3次。此外，他們現在預計到2025年將有4次減息，多於之前預計的3次。

聯儲局會後聲明指出，通脹邁向2%的目標略有進展，最近的指標顯示，經濟活動繼續穩定擴張，就業增長依然強勁，失業率維持在較低水平，過去一年通脹有所放緩，但仍處於高位。(cl)

