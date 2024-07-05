13/06/2024 18:15

許正宇：歡迎更多深圳企業善用香港作為籌融資平台

《經濟通通訊社13日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇在深港金融合作委員會成立儀式致辭時表示，香港一直擔當內地企業集資平台的角色。截至5月底，在香港上市的深圳企業共132家，集資額約6224億港元，市值達近5萬億港元，歡迎更多深圳企業善用香港作為籌融資平台。

許正宇指出，「深港通」自2016年啟動以來一直運作暢順並不斷擴容，推出以來截至今年5月底，「深港通」北向交易累計成交突破67萬億元人民幣，南向交易累計成交則超過18萬億港元。兩地監管機構和交易所現正全速推進落實中國證監會於4月公布的新措施，包括放寬「滬深港通」下股票交易所買賣基金的合資格產品範圍、將房地產投資信託基金納入「滬深港通」、支持人民幣股票交易櫃台納入「港股通」、優化基金互認安排，及支持內地行業龍頭企業赴香港上市。有關措施將為內地和海外投資者提供更多的投資機會，並鞏固香港作為離岸人民幣業務中心的地位。

他又表示，內地與香港基金互認安排持續拓寬兩地投資者的資產配置選擇。目前已有38個香港基金獲批在內地銷售，而獲批在香港銷售的內地基金則有44個，其中近四分之一由深圳背景的基金公司管理。截至4月底，在基金互認安排下的合計銷售淨額高達266億元人民幣。(bi)