13/06/2024 19:34

《再戰明天》日本央行公布議息結果，歐洲央行多名官員發表講話

《經濟通通訊社13日專訊》日本央行公布議息結果，及歐洲央行多名官員發表講話，料為周五(14日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，日本央行宣布政策決定。周五本港時間5:00pm，歐洲央行總裁拉加德、執委連恩、管委森特諾和瓦斯列等官員發表講話。晚上9:30pm，歐洲央行執委施納貝爾參加歐洲財政委員會一場線上會議。



*歐元區公布貿易收支，美國公布進出口物價等數據*



數據方面，周五日本公布官方指標利率，料維持於0.1%；政策利率結存餘額利率。12:30pm（本港時間．下同），日本公布4月產能利用率；4月工業生產。4:30pm，香港公布第一季工業生產；第一季生產者物價指數。5:00pm，歐元區公布4月貿易收支，經季節調整料由173億歐元升至175億歐元。8:30pm，美國公布5月出口物價，月率升幅料由0.5%收窄至0.1%，年率料由下滑1%改善至升0.6%；5月進口物價月率料由0.9%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由1.1%擴大至1.3%。10:00pm，美國公布6月密歇根大學消費者信心指數，料由69.1升至72。

在本港，明日公布業績的公司有:美捷滙控股(01389)、移動互聯（中國）(01439)、久融控股(02358)、智富資源投資(00007)、ITE HOLDINGS(08092)等。(wa)