13/06/2024 10:40

【美息見頂】金管局:美國減息仍存變數，港元拆息或仍處較高水平

《經濟通通訊社13日專訊》美國聯儲局一如市場預期，維持聯邦基金利率目標區間於5.25厘至5.5厘不變。

金管局表示，美聯儲往後的議息決定將取決於經濟數據、前景展望及各方面的風險，而近期的數據走勢有欠明朗，通脹仍然偏高，美聯儲何時開始減息仍存在變數。綜觀而言，高息環境或會維持一段時間。

金管局提及，香港的金融及貨幣市場運作繼續維持暢順，港元匯率保持穩定，而港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高水平。市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。(bn)