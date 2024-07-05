13/06/2024 11:08

【美息見頂】渣打劉孟璣：料美國最快9月減息一次，明年減息四次

《經濟通通訊社13日專訊》美國聯儲局一如市場預期，維持聯邦基金利率目標區間於5.25厘至5.5厘不變。渣打大中華及北亞區兼香港財資巿場部聯席主管劉孟璣表示，是次美聯儲議息決定符合市場預期，會後聲明亦沒有大驚喜，儘管現時通脹水平仍未回落至聯儲局感覺安心的水平，但現時美國就業環境健康，認為沒有急切性進行減息，又指現時市場預期最大機會將於今年9月進行一次減息，明年則預期減息四次，而他個人看法與上述市場預期相同。

他指出，一個月香港銀行同業拆息(HIBOR)及三個月HIBOR走勢在過往一至兩個月正在橫行，預期到今年底時仍會繼續橫行，而現時隔夜拆息在3.8至3.9水平仍屬合理水平，若資金需求有所增加，或使HIBOR稍為偏緊，但香港HIBOR走勢需視乎美國的減息時間表，若美國減息，HIBOR有機會跟隨回落，但其跌幅未必與美國利率跌幅相同。

他提及，加拿大央行及歐洲央行減息對聯儲局心目中的路線圖沒有影響。(bn)