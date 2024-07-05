13/06/2024 11:55

【美息見頂】恒生料聯儲局今年減息1-2次，每次25個基點

《經濟通通訊社13日專訊》恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，聯邦儲備局維持利率不變，並將減息次數的預測由3次改為1次，主要反映美國通脹回落速度較預期為慢。不過，高利率繼續影響美國經濟活動。近期數據顯示當地經濟進一步放緩，聯儲局主席鮑威爾亦承認勞工市場已大致重回疫情前的水平。該行認為聯儲局繼續採取按數據而定(data dependent)的立場。鮑威爾指出倘若通脹高企，聯儲局可一段時間維持利率不變。相反，倘若勞工市場轉弱或通脹回落速度加快，當局亦可減息應對。



*料今年本港經濟增2.8%，年內減息1-2次*



薛俊昇表示，該行預期下半年美國經濟增長減慢，以及通脹逐步回落，將為聯儲局提供理據減息，預料聯儲局今年全年減息1-2次，每次25個基點。香港方面，受聯儲局政策影響，港元利率短期內或維持於偏高水平，但隨著聯儲局稍後展開減息周期，港元利率可望略為回落，有助支持本港經濟繼續復甦。目前該行估計本港經濟全年增長2.8%。



*料美國最快11月或12月減息*



恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，聯儲局委員們對於今年底息口的預測中位數顯示，下半年或只減息1次。不過對於2025年及2026年，聯儲局最新預測每年減息幅度或達1厘。主席鮑威爾表示，通脹雖見舒緩，但現水平仍高，局方需要等待更多支持開啟減息的經濟數據。本次議息會言論與官員對減息預測的改變符合市場預期，最新利率期貨來看，交易員料美國今年最快減息的時間仍為11月或12月。雖然美國將維持高息更長一段時間，但該行認為鮑威爾本次的言論屬中性偏溫和，美國10年期國債收益率本月已率先回吐約20點子至4.3厘，債息的長線趨勢相信將跟隨通脹放緩及減息周期開啟而慢慢下滑，利率走勢向下將利好美元投資級企業債券資產未來兩年的表現。



*下半年應部署增長與防守性板塊*



梁君馡表示，美股受長年期債息回落刺激，本月又創新高，惟美股現時估值偏貴，且資金集中於數間美國科技巨企熱炒人工智能﹙AI﹚概念的情況嚴重，若未來龍頭科企盈利稍不如預期或AI相關的政策風險出現，或會引發市場大幅調整的風險。下半年於環球股市的投資部署上，應兼顧增長與防守性板塊﹙後者如高股息、公用股及必需消費股等﹚，並避免集中投資於單一股市。此外，該行認為，美元隨美債息表現溫和，將利好亞洲股市資金流入和估值提升。(bn)