13/06/2024 14:41

星展香港升級網上企業開戶服務

《經濟通通訊社13日專訊》星展銀行（香港）宣布，升級其網上企業開戶服務。通過此升級，擁有香港註冊公司的香港身份證持有人開戶大幅縮短一半時間，由最快2個工作日縮短至最快1個工作日便可完成。同時，「電子身份驗證」(eIDV)將擴展予香港註冊公司中持有內地身份證的股東或董事，讓他們最快只需5個工作日即可完成企業開戶。

配合服務升級，該行提供一系列迎新禮遇，包括為在8月底或之前成功網上開立商業帳戶的中小企，提供高達13888元的現金回贈。優惠包括豁免最低戶口結餘服務月費、完成付款交易或薪金入帳等任務的現金回贈等。中小企在開立企業帳戶後的首6個月內，透過星展IDEAL網上理財平台完成至少6次的滙出付款交易，即可享最高500元現金回贈。若中小企在開戶後的首6個月內，透過星展IDEAL網上理財平台完成至少3個月或以上的薪金入帳，可享最高1888元現金回贈。(bn)