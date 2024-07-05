13/06/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.90607 +5.393 一周 4 +3.577 兩周 4.15536 +2.155 一個月 4.50952 -0.03 兩個月 4.63458 +0.327 三個月 4.73405 +0.417 六個月 4.80881 -0.214 一年 4.98214 +0.702

《經濟通通訊社13日專訊》美國聯儲局一如預期維持利率不變，最新點陣圖顯示，決策者目前預計今年只會減息一次，3月時的預測則是減息3次。港元拆息今日普遍向上，隔夜拆息連升兩天，報3.90607厘，為本月以來最高。一周錢重上4厘，創逾一周新高。不過，與樓按相關的一個月拆息微跌至4.50952厘，六個月期亦降至4.80881厘。反映銀行資金成本的三個月拆息則升至4.73405厘，為5月31日以來最高。一年期拆息亦升至4.98214厘。港元匯價今早在7.8077-7.8096之間上落，最新報7.8091，較前收市價升0.004%。有「新債王」稱號的Double Line行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)接受《CNBC》採訪時指，勞動市場正在走弱，就業參與率在下降，但還沒有令人擔憂的程度。經濟中以需求為基礎的部分正被高油價壓垮。他表示，對今年會減息一次並不太有信心。(cl)資料來源：香港銀行公會