13/06/2024 11:21
《港元利率》聯儲局議息後，一周拆息重上4厘三個月期創本月新高
《經濟通通訊社13日專訊》美國聯儲局一如預期維持利率不變，最新點陣圖顯示，決策者目前預計今年只會減息一次，3月時的預測則是減息3次。港元拆息今日普遍向上，隔夜拆息連升兩天，報3.90607厘，為本月以來最高。一周錢重上4厘，創逾一周新高。
不過，與樓按相關的一個月拆息微跌至4.50952厘，六個月期亦降至4.80881厘。反映銀行資金成本的三個月拆息則升至4.73405厘，為5月31日以來最高。一年期拆息亦升至4.98214厘。
港元匯價今早在7.8077-7.8096之間上落，最新報7.8091，較前收市價升0.004%。
有「新債王」稱號的Double Line行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)接受《CNBC》採訪時指，勞動市場正在走弱，就業參與率在下降，但還沒有令人擔憂的程度。經濟中以需求為基礎的部分正被高油價壓垮。他表示，對今年會減息一次並不太有信心。(cl)
資料來源：香港銀行公會
不過，與樓按相關的一個月拆息微跌至4.50952厘，六個月期亦降至4.80881厘。反映銀行資金成本的三個月拆息則升至4.73405厘，為5月31日以來最高。一年期拆息亦升至4.98214厘。
港元匯價今早在7.8077-7.8096之間上落，最新報7.8091，較前收市價升0.004%。
有「新債王」稱號的Double Line行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)接受《CNBC》採訪時指，勞動市場正在走弱，就業參與率在下降，但還沒有令人擔憂的程度。經濟中以需求為基礎的部分正被高油價壓垮。他表示，對今年會減息一次並不太有信心。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.90607
|+5.393
|一周
|4
|+3.577
|兩周
|4.15536
|+2.155
|一個月
|4.50952
|-0.03
|兩個月
|4.63458
|+0.327
|三個月
|4.73405
|+0.417
|六個月
|4.80881
|-0.214
|一年
|4.98214
|+0.702
資料來源：香港銀行公會