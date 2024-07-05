14/06/2024 09:45

《基金觀點》普徠仕：日央行本周會議或不會改變政策，日股仍可吼

《環富通基金頻道14日專訊》普徠仕新興市場和日本股票投資組合專家Daniel Hurley發表關於日本股票前景的評論。



*日央行將保持鴿派立場，支持日股利好因素仍存*



廣泛而言，日本央行不會在本周的會議上作出重大改變。隨著利率略有走高，預計日本央行將會減少購買日本政府債券，並且日本央行關注的重點發生轉變。市場日趨預期日本央行將在7月提高其政策利率。即使其在7月有可能加息25個基點，日本央行仍將保持寬鬆和鴿派的立場。因此，預計日圓將保持相對疲弱，並仍受全球利率差異影響。

普徠仕對日本股市前景維持樂觀態度。其估值仍然吸引，截至2024年3月31日的財年，其市盈率為15.5倍。雖然在2024年第一季度的強勁表現後，其估值或不如年初便宜。但在2023年支持日本股市的利好因素，在今年第一季度仍然存在；受美日利率差異影響，日圓維持弱勢，這將有助於出口企業。全球利率上升，但環球增長仍然強勁，這亦為日本的出口企業帶來有利支持。尤其值得留意的是，隨著企業支出增加，日本國內通脹和工資增長亦正加快。日本國內的通脹亦將推升來自政府、監管機構以及重要的少數股東和激進股東關於股東回報改革的壓力和期望。通脹亦將有利於擁有龐大資產負債表的日本大型公司。



*各大企業盈利增長強勁，股息及股份回購將增加*



近期各大公司的全年業績反映企業盈利增長強勁。雖然盈利預測指引通常較為保守，但股息、股份回購將會增加，而交叉持股將會減少；日本金融廳對非人壽保險公司施加壓力正是一個例子。這一發展具有重大意義，因為預期其他行業，如人壽保險和銀行，將會相繼仿效。各大公司即將舉辦6月的股東大會，預計激進股東和少數股東將會增加施壓壓力。

股東回報的增加不僅會吸引投資者，亦有助於提升日本市場的股本回報率（RoE），有望進一步吸引長期因回報較低而卻步日本股市的投資者。(wa)