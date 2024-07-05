13/06/2024 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價升11點子兩連升，報7.1122
《經濟通通訊社13日專訊》隔夜公布的美國通脹數據低於預期，而美聯儲目前僅預計在2024年末降息一次，美元指數重回105下方，但監管繼續過濾人民幣中間價以穩定市場。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1122，較上個交易日升11點子，兩連升，與市場預測偏離繼續收窄至逾1260點，上個交易日報7.1133。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1122
|-11.00
|1歐元/人民幣
|7.7197
|+409.00
|100日圓/人民幣
|4.5636
|+48.00
|1港元/人民幣
|0.9108
|-0.10
|1英鎊/人民幣
|9.1306
|+221.00
|1澳元/人民幣
|4.7624
|+276.00
|1紐元/人民幣
|4.4269
|+170.00
|1新加坡/人民幣
|5.2941
|+119.00
|1瑞郎/人民幣
|7.9672
|+173.00
|1加元/人民幣
|5.2064
|+11.00
|1人民幣/林吉特
|0.6626
|-4.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.4492
|+173.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5797
|-213.00
|1人民幣/韓元
|190.9300
|-70.00