13/06/2024 09:24

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1122 -11.00 1歐元/人民幣 7.7197 +409.00 100日圓/人民幣 4.5636 +48.00 1港元/人民幣 0.9108 -0.10 1英鎊/人民幣 9.1306 +221.00 1澳元/人民幣 4.7624 +276.00 1紐元/人民幣 4.4269 +170.00 1新加坡/人民幣 5.2941 +119.00 1瑞郎/人民幣 7.9672 +173.00 1加元/人民幣 5.2064 +11.00 1人民幣/林吉特 0.6626 -4.10 1人民幣/俄羅斯盧布 12.4492 +173.00 1人民幣/南非蘭特 2.5797 -213.00 1人民幣/韓元 190.9300 -70.00

《經濟通通訊社13日專訊》隔夜公布的美國通脹數據低於預期，而美聯儲目前僅預計在2024年末降息一次，美元指數重回105下方，但監管繼續過濾人民幣中間價以穩定市場。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1122，較上個交易日升11點子，兩連升，與市場預測偏離繼續收窄至逾1260點，上個交易日報7.1133。