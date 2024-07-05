13/06/2024 09:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升62點子，報7.2475

《經濟通通訊社13日專訊》隔夜公布的美國通脹數據低於預期，而美聯儲目前僅預計在2024年末降息一次，美元指數重回105下方，但監管繼續過濾人民幣中間價以穩定市場。人民幣兌一美元中間價今報7.1122，較上個交易日升11點子，兩連升，與市場預測偏離繼續收窄至逾1260點，上個交易日報7.1133。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早跟隨高開62點子，報7.2475，上個交易日即期匯率收盤7.2537。

美聯儲周三維持利率不變，並將開始降息的時間推後至可能最遲在12月，政策制定者表達了對未來幾年經濟主要方面基本保持不變的看法。

美國5月消費者價格意外持平，因汽油和其他商品價格下降抵消了租房成本上升，但通脹率可能仍然過高，美聯儲可能無法在9月之前開始降息。(sl)