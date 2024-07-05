13/06/2024 16:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升17點子，報7.2520

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2520，較上個交易日4時30分收盤價升17點子，全日在7.2475至7.2523之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌28點子，報7.2668。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1122，較上個交易日升11點子，兩連升，與市場預測偏離繼續收窄至逾1260點，上個交易日報7.1133。

交易員稱，隔夜公布的美國通脹數據全面低於預期，但美聯儲點陣圖顯示立場偏鷹派，美元指數明顯走弱後企穩在105關口下方，人民幣外部壓力略有緩解，不過短期市場購匯偏多格局料持續，匯價仍是易貶難升。

美聯儲周三維持利率不變，並將開始降息的時間推後至可能最晚在12月，不過市場仍堅持認為今年將有大約兩次、每次25個基點的降息。

馬來亞銀行觀點指出，短期美元兌人民幣料繼續在7.24-7.28窄幅區間波動；而中國與歐盟等主要貿易夥伴的摩擦加劇，市場需要對此保持警惕，加之時值美國大選季，中美緊張關係升溫更是人民幣匯率的負面因素。(sl)

